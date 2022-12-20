В Калужской области толщина льда на водоемах превысила 25 сантиметров

Во вторник, 20 декабря, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало данные о толщине льда на водоемах региона.

Больше всего промерз пруд в деревне Острожное Дзержинского района – на 24-27 сантиметров. В районе 25 сантиметров толщина льда на других прудах.

В Калуге на Яченском водохранилище – 20-26 сантиметров.

В Кирове и Людиново водохранилища промерзли на 17-19 сантиметров.

На крупнейших реках Калужской области наблюдаются промоины, поэтому толщина льда на Оке, Угре, Протве обозначена как 0-20 сантиметров.

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, - подчеркнули в МЧС. - Пешие переправы считаются безопасными при толщине льда не менее 15 сантиметров, при массовом выходе на лед – не менее 25 сантиметров. И всегда необходимо учитывать, что толщина льда на водоемах не везде одинакова.

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