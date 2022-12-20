Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

В Калужской области толщина льда на водоемах превысила 25 сантиметров

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.12.2022 12:21 0 348
В Калужской области толщина льда на водоемах превысила 25 сантиметров

Во вторник, 20 декабря, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало данные о толщине льда на водоемах региона.

Больше всего промерз пруд в деревне Острожное Дзержинского района – на 24-27 сантиметров. В районе 25 сантиметров толщина льда на других прудах.

В Калуге на Яченском водохранилище – 20-26 сантиметров.

В Кирове и Людиново водохранилища промерзли на 17-19 сантиметров. 

На крупнейших реках Калужской области наблюдаются промоины, поэтому толщина льда на Оке, Угре, Протве обозначена как 0-20 сантиметров.

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, - подчеркнули в МЧС. - Пешие переправы считаются безопасными при толщине льда не менее 15 сантиметров, при массовом выходе на лед – не менее 25 сантиметров. И всегда необходимо учитывать, что толщина льда на водоемах не везде одинакова.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.12.2022 12:21 0 348
Тэги: общество мчс погода
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Обустройство бани: виды баков для нагрева воды по способу установки
Где отдохнуть на Мальдивах
Причины отдать предпочтение подвесным люстрам

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru