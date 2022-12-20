В Калужской области 37% жителей попросили у Деда Мороза повышение зарплаты

Во вторник, 20 декабря, сервис HeadHunter опубликовал результаты опроса, проведенного перед Новым годом среди жителей Калужской области на тему того, какой карьерный подарок они попросили бы у Деда Мороза.

37% участников хотели бы повышения зарплаты. Такое пожелание высказали строители, транспортники, логисты и специалисты по управлению персоналом.

Еще 15% опрошенных калужан хотели бы получить новую профессию. Из них 30% мечтает об ИТ.

Участники опроса отметили также, что выбирать профессию в 2023 году стоит по зарплате (54%), стабильности (43%), перспективе отрасли (41%), востребованность профессии (38%) и перспективе карьерного роста (36%).

Если бы можно было выбрать любую профессию, то 25% жителей Калужской области в следующем году стали бы ИТ-специалистами, 15% - путешественниками, 9% - дизайнерами, 8% - врачами.

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