Открыт набор на бесплатные развивающие занятия для детей.

Центр «Попутный ветер» приглашает детей из семей участников Специальной военной операции и попавших под сокращение или увольнение в связи с санкционным давлением на бесплатные развивающие и коррекционно-­развивающие занятия.

Благотворительный фонд «Волонтеры — ​детям»

Центр абилитации «Попутный ветер» (г. Калуга. Ул. Маршала Жукова, 30А) открывает набор детей 2-10 лет включительно в проект «Адресная поддержка калужских семей с детьми».

Мы приглашаем на бесплатные развивающие и коррекционно-­развивающие занятия в группы малой наполняемости и/или индивидуально:

— детей из семей участников Специальной военной операции;

— детей из семей, в которых родители (законные представители) попали под увольнение по сокращению штата предприятия или предприятие находится в простое.

С января по июнь 2023 г. с детьми будет работать профессиональная команда специалистов: ​дефектологи, психологи, клинические психологи, логопед, тренер по физической и адаптивной физической культуре. Индивидуальные консультации по вопросам питания и семинары нутрициолога.

Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Перечень документов

Если дети здоровые:

— копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал предъявляется лично);

— копия паспорта одного из родителей (оригинал предъявляется лично);

— справка из военкомата, заверенная печатью и подписью ответственного лица, или иной документ, подтверждающий, что родитель (законный представитель) является участником Специальной военной операции;

ИЛИ

— справка от администрации предприятия, заверенная печатью и подписью ответственного лица, о введении простоя родителя, о сокращении родителя или иной документ, подтверждающий, что заявитель относится к целевой группе проекта.

Если дети с ограниченными возможностями здоровья:

Аналогичные документы (см. выше);

+ медицинские документы (заключение ПМПК и иные, справка об инвалидности при наличии).

Справки по телефонам:

(4842) 22-07-09, +7 (930) 750-24-50.

А также:

Группа фонда в ВК:

https://vk.com/kaluga_detyam

Группа центра в ВК:

https://vk.com/club77077343

Сайт фонда: https://center-­detyam.ru/

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