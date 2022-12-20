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Поддержка калужских семей с детьми

Опубликовано: 20.12.2022 10:37 0 173
Поддержка калужских семей с детьми

Открыт набор на бесплатные развивающие занятия для детей.

Центр «Попутный ветер» приглашает детей из семей участников Специальной военной операции и попавших под сокращение или увольнение в связи с санкционным давлением на бесплатные развивающие и коррекционно-­развивающие занятия.

Благотворительный фонд «Волонтеры — ​детям»

Центр абилитации «Попутный ветер» (г. Калуга. Ул. Маршала Жукова, 30А) открывает набор детей 2-10 лет включительно в проект «Адресная поддержка калужских семей с детьми».

Мы приглашаем на бесплатные развивающие и коррекционно-­развивающие занятия в группы малой наполняемости и/или индивидуально:
— детей из семей участников Специальной военной операции;
— детей из семей, в которых родители (законные представители) попали под увольнение по сокращению штата предприятия или предприятие находится в простое.

С января по июнь 2023 г. с детьми будет работать профессиональная команда специалистов: ​дефектологи, психологи, клинические психологи, логопед, тренер по физической и адаптивной физической культуре. Индивидуальные консультации по вопросам питания и семинары нутрициолога.

Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Перечень документов

Если дети здоровые:
— копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал предъявляется лично);
— копия паспорта одного из родителей (оригинал предъявляется лично);
— справка из военкомата, заверенная печатью и подписью ответственного лица, или иной документ, подтверждающий, что родитель (законный представитель) является участником Специальной военной операции;
ИЛИ
— справка от администрации предприятия, заверенная печатью и подписью ответственного лица, о введении простоя родителя, о сокращении родителя или иной документ, подтверждающий, что заявитель относится к целевой группе проекта.

Если дети с ограниченными возможностями здоровья:
Аналогичные документы (см. выше);
+ медицинские документы (заключение ПМПК и иные, справка об инвалидности при наличии).

Справки по телефонам: 
(4842) 22-07-09, +7 (930) 750-24-50.
А также:
Группа фонда в ВК: 
https://vk.com/kaluga_detyam
Группа центра в ВК: 
https://vk.com/club77077343
Сайт фонда: https://center-­detyam.ru/

 

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Опубликовано: 20.12.2022 10:37 0 173
Тэги: рeклама
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