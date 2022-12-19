Калужане пожертвовали на СВО более 300 миллионов рублей

Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Калужской области.

- Каждую неделю появляются яркие истории о том, как люди помогают нашим бойцам, - сообщает ведомство. - Но очень много остается за кадром. Часто по объективным причинам информационной безопасности, но многое – достойно и уже может стать доступным для широкой аудитории.

К примеру, в 1-й калужский батальон доставлены противодроновые ружья, тепловизоры, монокуляры, аккумуляторы и некоторая другая техника. Все передано бойцам.

- Отзывы об эффективности ружей - очень хорошие, - говорят в пресс-службе. - Отлично проявляют себя в боевых условиях. Перехватывают и бьют наповал вражеские дроны.

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