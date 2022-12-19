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В Калужской области «Сельдь под шубой» подорожала за год на 11,89%, «Оливье» – на 5,25%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.12.2022 12:58 0 132
В Калужской области «Сельдь под шубой» подорожала за год на 11,89%, «Оливье» – на 5,25%

В понедельник, 19 декабря, Калугастат опубликовал данные по росту стоимости популярных новогодних салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой». Сравнивались цены на ингредиенты в ноябре 2021 и ноябре 2022 годов.
«Оливье» за 12 месяцев подорожал на 5,25%, «Сельдь под шубой» - на 11,89%.

В «Оливье» зеленый горошек и маринованные огурцы выросли в цене на 26,34%, майонез – на 15,25%. Зато подешевели куриные яйца, колбаса и овощи.

В «Сельди под шубой» рыба подорожала за год на 30,2%, майонез – на 15,25%. Остальные ингредиенты подешевели.

В прошлом году рост цен на эти салаты был более значительным.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.12.2022 12:58 0 132
Тэги: общество цены новый год
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