В Калужской области «Сельдь под шубой» подорожала за год на 11,89%, «Оливье» – на 5,25%

В понедельник, 19 декабря, Калугастат опубликовал данные по росту стоимости популярных новогодних салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой». Сравнивались цены на ингредиенты в ноябре 2021 и ноябре 2022 годов.

«Оливье» за 12 месяцев подорожал на 5,25%, «Сельдь под шубой» - на 11,89%.

В «Оливье» зеленый горошек и маринованные огурцы выросли в цене на 26,34%, майонез – на 15,25%. Зато подешевели куриные яйца, колбаса и овощи.

В «Сельди под шубой» рыба подорожала за год на 30,2%, майонез – на 15,25%. Остальные ингредиенты подешевели.

В прошлом году рост цен на эти салаты был более значительным.

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