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В Калужской области среднюю зарплату собираются повысить до 156 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.12.2022 12:14 3 1479
В Калужской области среднюю зарплату собираются повысить до 156 тысяч рублей

В понедельник, 19 декабря, в Калуге правительство региона обсудило социально-экономическое развитие до 2040 года. Разговор был обусловлен принятой на прошлой неделе стратегией развития.

Документ разработан в двух вариантах – базового и целевого сценарного развития. 

Как отмечают в правительстве, экономический рост будет основываться на новой промышленно-технологической политике. Она предусматривает создание условий для технологической автономности базовых отраслей региона, повышения роли научного сектора, роста производительности труда, усиления роли малого и среднего бизнеса. 

По целевому варианту к 2040 году по сравнению с 2021 годом прогнозируется увеличение валового регионального продукта в полтора раза.

Планируется создание технологических кластеров в автомобильной электронике, ядерной медицине и фармацевтике, легкой промышленности, сельскохозяйственных биотехнологиях. 

Также калужские власти планируют наращивать торговые связи со странами Азии и Ближнего Востока. 

По целевому прогнозу, в 2040 году выпуск промышленной продукции возрастет в 1,7 раза, сельского хозяйства – в 1,4 раза, общий объем инвестиций – в 1,6 раза.

Средняя зарплата в Калужской области к 2040 году должна вырасти в базовом сценарии до 151 тысячи рублей в месяц, в целевом – до 156 тысяч рублей.

- Рост заработной платы будет опережать инфляцию, - обещают в правительстве Калужской области.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.12.2022 12:14 3 1479
Тэги: общество зарплата статистика
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