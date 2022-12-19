В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 21%

За неделю, с 12 по 18 декабря, в Калужской области 16 476 человек обратились к врачам по поводу заболевания ОРВИ. Это на 21% больше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном Роспотребнадзоре.

Пороговые значения превышены на 160,7%.

У детей в возрасте от 15 до 18 лет пороговые показатели превышены на 202%.

Рост количества заболевших отмечен во всех возрастах.

В больницы с ОРВИ попали 96 человек.

Напомним, на прошедшей неделе резко выросло количество заболевших гриппом. На карантин закрыты семь школ и 312 классов.

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