В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 21%
За неделю, с 12 по 18 декабря, в Калужской области 16 476 человек обратились к врачам по поводу заболевания ОРВИ. Это на 21% больше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном Роспотребнадзоре.
Пороговые значения превышены на 160,7%.
У детей в возрасте от 15 до 18 лет пороговые показатели превышены на 202%.
Рост количества заболевших отмечен во всех возрастах.
В больницы с ОРВИ попали 96 человек.
Напомним, на прошедшей неделе резко выросло количество заболевших гриппом. На карантин закрыты семь школ и 312 классов.
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