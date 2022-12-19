В Калужской области резко выросла заболеваемость гриппом
За неделю, с 12 по 18 декабря, в Калужской области зафиксировано 70 случаев гриппа. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Заболели 10 взрослых и 60 детей младше 14 лет.
По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом выросла на 75%.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, в Калужской области от гриппа привито 46% населения - 465 366 человек.
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