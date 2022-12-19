В Калужскую область пришла настоящая зима
В понедельник, 19 декабря, будет пасмурно, ожидается небольшой снег.
Температура утром составит -11 градусов, днем потеплеет до -5.
Скорость ветра до 8 м/с, влажность - 85 процентов.
Ночью температура опустится до -9 градусов.
Наши предки верили, что после Николы Зимнего наступает настоящая зима.
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