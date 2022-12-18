Из-за сложных погодных условий в Калужской области ограничивают движение межмуниципальных автобусов

В воскресенье, 18 декабря, министерство транспорта Калужской области сообщает об ограничении межмуниципальных перевозок из-за сложных погодных условий и необходимости расчистки дорог.



Сильный снегопад сделал некоторые участки межмуниципальных дорог труднопроходимыми для трнаспорта, в связи с этим 18 и 19 декабря возможны отмены некоторых маршрутов.



Информацию об интересующих вас маршрутах предварительно уточняйте в кассах автовокзалов и автостанций.



В свою очередь дорожные службы не прекращают расчищать дороги.

- Уважаемые пассажиры, благодарим вас за понимание, - сказано в обращении.

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