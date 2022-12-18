В Калуге ученики школы передали корм для животных в приюты

В воскресенье, 18 декабря, городской голова Дмитрий Денисов рассказал о доброй традиции в одной из калужских школ.



Каждый год в школе №51 Калуги проходит акция "Протяни руку лапке", когда ребята передают в приюты для животных корм, медикаменты и полезные вещи.



Вот и сейчас в преддверии Нового года ученики передали корм для подопечных калужских приютов «Территория кошек» и «Помоги жить».



- Отличная инициатива! - обратился градоначальник к участникам акции. - Большое спасибо ребятам, их родителям и классным руководителям за поддержку братьев наших меньших. Прививая детям любовь к животным, мы воспитываем в них сострадание, доброту и участие в жизни беззащитных!

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