В Калужской области 25 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 25 новых случаев коронавируса, сообщили в воскресенье, 18 декабря, в федеральном оперативном штабе.



Семь человек попали в больницу. Выздоровели 22 пациента.



Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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