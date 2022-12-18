Баня сгорела в Калужской области
В воскресенье, 18 декабря, в Калужской области сгорела баня, об этом сообщает ГУ МЧС.
Баня в Жиздре на улице Брянской загорелась около 3 часов 45 минут.
Пострадавших в происшествии нет. Причины возгорания предстоит выяснить специалисту.
- К месту выезжали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области: 6 человек, 2 единицы техники, - уточняют в управлении. - На место направлен инспектор ГПН.
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