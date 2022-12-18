МЧС предупреждает: на Калужскую область идет сильный снег

В субботу вечером, 17 декабря, ГУ МЧС по Калужской области предупредило калужан о предстоящей непогоде.



По данным Калужского ЦГМС, в воскресенье, 18 декабря, местами по Калужской области ожидается сильный снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы.



Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.



При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителей просят снизить скоростной режим, учитывать увеличившуюся длину тормозного пути.



Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

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