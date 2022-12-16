Житель Калуги готовится отпраздновать 105-летие

В Калуге местному жителю 23 декабря исполнится 105 лет. Он родился в конце 1917 года.

Еще четыре калужанина в этом месяце праздную 100-летие. Об этом в пятницу сообщили в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.

Еще 35 жителям региона в декабре исполнится 90 или 95 лет.

Среди юбиляров 32 женщины и восемь мужчин.

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