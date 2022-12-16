В калужском Следственном комитете сменился заместитель руководителя

Полковник юстиции Марк Харламов назначен заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета по Калужской области. Соответствующий приказ главы СК России подписан 15 декабря, сообщили в пресс-службе управления.

Харламову 45 лет. Он родился в Томске.

С 2001 по 2019 годы года работал в прокуратуре Томской области и местном Следственном комитете. До 2019 года руководил отделом по расследованию особо важных дел. Последние три года занимал должность заместителя руководителя следственного управления в Ярославской области.

Ранее занимавший более 10 лет должность заместителя руководителя следственного управления в Калуге Сергей Старов переведен на службу в Брянск.

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