В Калуге усыпили собаку, на которую напало другое животное

В Калуге владелец собаки вынужден был усыпить своего питомца после того, как на животное напала другая собака. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказали в городской управе.

Пострадавший пес получил тяжелые травмы. Его усыпили, чтобы животное не мучилось.

Владельца собаки-виновника решением административной комиссии оштрафовали на 5000 рублей.

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