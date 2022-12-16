В Калужской области снизились продажи капусты и риса

За первую половину декабря по сравнению с аналогичным периодом ноябре в Калужской области продажи продуктов снизились на 2,1%. Такую статистику в пятницу опубликовало региональное правительство.

Самое заметное падение у капусты – на 14,6%, риса – на 13,3%, других круп – на 12,3%, сельди и сметаны – на 11,5%.

В то же время на 27,8% увеличился объем потребления соли, на 17,3% - бобовых.

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