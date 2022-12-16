В Калуге ученики школы №33 вынуждены сидеть на уроках в куртках из-за холода
Жительница деревни Шопино, расположенной на территории Калуги, пожаловалась губернатору на состояние школы №33.
- В школе очень холодно, окна деревянные, дети в верхней одежде сидят на уроках, хотя проверка приезжала и не нашла ничего в этом серьезного, - написала калужанка. - В этом году обещали ремонт. Перенесли.
В комментариях в соцсетях на жалобу отреагировал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. Он пообещал выяснить ситуацию и принять меры, если ситуация критичная.
А городской голова Дмитрий Денисов заявил о готовящемся ремонте.
- Школу будем ремонтировать. Разрабатываем проект и смету, - подчеркнул чиновник.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!