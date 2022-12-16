В Калуге ученики школы №33 вынуждены сидеть на уроках в куртках из-за холода

Жительница деревни Шопино, расположенной на территории Калуги, пожаловалась губернатору на состояние школы №33.

- В школе очень холодно, окна деревянные, дети в верхней одежде сидят на уроках, хотя проверка приезжала и не нашла ничего в этом серьезного, - написала калужанка. - В этом году обещали ремонт. Перенесли.

В комментариях в соцсетях на жалобу отреагировал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. Он пообещал выяснить ситуацию и принять меры, если ситуация критичная.

А городской голова Дмитрий Денисов заявил о готовящемся ремонте.

- Школу будем ремонтировать. Разрабатываем проект и смету, - подчеркнул чиновник.

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