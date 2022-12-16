Калужская область передаст полномочия по назначению пособий на детей

Калужская область передаст полномочия по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фонду пенсионного и социального страхования России. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в администрации губернатора.

Данный вопрос обсудили депутаты калужского Заксобрания. По их словам, передача функций значительно упростит взаимодействие калужан и отдельных структур.

- Родителям не нужно будет ходить в разные организации, достаточно подать одно заявление и ежегодно его обновлять, - говорят чиновники.

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