В Калуге ищут доноров крови для 62-летнего мужчины
В четверг, 15 декабря, волонтеры сообщили о поисках доноров тромбоцитов для 62-летнего Александра Тимофеевича Аникина.
Ему необходима вторая положительная группа, но подойдет и кровь второй и четвертой групп с любым резусом.
Станция переливания крови работает в Калуге на улице Горького, 71 по будням с 8 до 12 часов.
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