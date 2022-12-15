В Калуге ищут доноров крови для 62-летнего мужчины

В четверг, 15 декабря, волонтеры сообщили о поисках доноров тромбоцитов для 62-летнего Александра Тимофеевича Аникина.

Ему необходима вторая положительная группа, но подойдет и кровь второй и четвертой групп с любым резусом.

Станция переливания крови работает в Калуге на улице Горького, 71 по будням с 8 до 12 часов.

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