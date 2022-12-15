В Калужской области медикам передали 32 новых автомобиля

В четверг, 15 декабря, в Калуге прошла церемония передачи медикам 32 новых автомобилей. Среди них 16 машин скорой помощи и 16 «Лад Гранта» для подвоза врачей на дом к пациентам, сообщили в пресс-службе правительства.

Ключи вручал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Лады» получили представители больниц №4 и №5 в Калуге, Центральных межрайонных больниц № 4, № 5 и № 6, а также Центральных районных больниц Бабынинского, Жуковского, Тарусского и Хвастовичского районов.

Автомобили скорой помощи предназначены для Калуги, Куйбышевского, Барятинского, Кировского, Жиздринского, Людиновского, Износковского, Боровского, Бабынинского, Малоярославецкого, Жуковского, Дзержинского, Медынского, Сухиничского и Козельского районов.

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