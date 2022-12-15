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5 слагаемых успеха 2022 года

Опубликовано: 15.12.2022 14:51 0 183
  • Только охлажденное мясо
  • Отсутствие химикатов и консервантов
  • Строгий контроль качества
  • Использование системы ХАССП
  • Народное признание

Рецепты к новогоднему столу

Свиная корейка в мандариновом соусе

  • 1,2 кг свиной корейки, специи для мяса,
  • 5 мандаринов,
  • по 2 ст.л. соевого соуса и белого винного уксуса,
  • 1,5 ч.л. меда,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 1 перец чили.

Выдавить сок из мандаринов и смешать с рубленым чили, чесноком, медом, соевым соусом, уксусом и специями по вкусу.
Выпарить соус вдвое на сильном огне и процедить.
Обжарить корейку до румяности со всех сторон, присыпь специями и завернуть в фольгу.
Отправить на 30 мин в духовку при 190 С.
Развернуть фольгу и смазать мясо соусом.
Запекать еще 20 мин при 180 С.
Снова смазать соусом и запекать еще 25 мин при 170 С.

Запеченная индейка в паприке

  • 3,5 кг индейки,
  • 5 ст.л. соли,
  • 4 лавровых листа,
  • 15 горошин перца,
  • 150 г сливочного масла,
  • 3 ч.л. паприки,
  • 1 ч.л. черного молотого перца.

Вскипятить 2,5 л воды с солью, перцем горошком и лавровым листом.
Остудить и залить индейку. Отправить ее на сутки в холодильник.
Смешать масло с паприкой и молотым перцем. Аккуратно отодвинуть кожу и промазать пустоты между ней и мясом этим маслом.
Выложить индейку в форму, накрыть фольгой и запекать 2 часа при 160 градусах. 

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Опубликовано: 15.12.2022 14:51 0 183
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