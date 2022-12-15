5 слагаемых успеха 2022 года
- Только охлажденное мясо
- Отсутствие химикатов и консервантов
- Строгий контроль качества
- Использование системы ХАССП
- Народное признание
Рецепты к новогоднему столу
Свиная корейка в мандариновом соусе
- 1,2 кг свиной корейки, специи для мяса,
- 5 мандаринов,
- по 2 ст.л. соевого соуса и белого винного уксуса,
- 1,5 ч.л. меда,
- 1 зубчик чеснока,
- 1 перец чили.
Выдавить сок из мандаринов и смешать с рубленым чили, чесноком, медом, соевым соусом, уксусом и специями по вкусу.
Выпарить соус вдвое на сильном огне и процедить.
Обжарить корейку до румяности со всех сторон, присыпь специями и завернуть в фольгу.
Отправить на 30 мин в духовку при 190 С.
Развернуть фольгу и смазать мясо соусом.
Запекать еще 20 мин при 180 С.
Снова смазать соусом и запекать еще 25 мин при 170 С.
Запеченная индейка в паприке
- 3,5 кг индейки,
- 5 ст.л. соли,
- 4 лавровых листа,
- 15 горошин перца,
- 150 г сливочного масла,
- 3 ч.л. паприки,
- 1 ч.л. черного молотого перца.
Вскипятить 2,5 л воды с солью, перцем горошком и лавровым листом.
Остудить и залить индейку. Отправить ее на сутки в холодильник.
Смешать масло с паприкой и молотым перцем. Аккуратно отодвинуть кожу и промазать пустоты между ней и мясом этим маслом.
Выложить индейку в форму, накрыть фольгой и запекать 2 часа при 160 градусах.
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