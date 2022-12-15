5 слагаемых успеха 2022 года

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Рецепты к новогоднему столу

Свиная корейка в мандариновом соусе

1,2 кг свиной корейки, специи для мяса,

5 мандаринов,

по 2 ст.л. соевого соуса и белого винного уксуса,

1,5 ч.л. меда,

1 зубчик чеснока,

1 перец чили.

Выдавить сок из мандаринов и смешать с рубленым чили, чесноком, медом, соевым соусом, уксусом и специями по вкусу.

Выпарить соус вдвое на сильном огне и процедить.

Обжарить корейку до румяности со всех сторон, присыпь специями и завернуть в фольгу.

Отправить на 30 мин в духовку при 190 С.

Развернуть фольгу и смазать мясо соусом.

Запекать еще 20 мин при 180 С.

Снова смазать соусом и запекать еще 25 мин при 170 С.

Запеченная индейка в паприке

3,5 кг индейки,

5 ст.л. соли,

4 лавровых листа,

15 горошин перца,

150 г сливочного масла,

3 ч.л. паприки,

1 ч.л. черного молотого перца.

Вскипятить 2,5 л воды с солью, перцем горошком и лавровым листом.

Остудить и залить индейку. Отправить ее на сутки в холодильник.

Смешать масло с паприкой и молотым перцем. Аккуратно отодвинуть кожу и промазать пустоты между ней и мясом этим маслом.

Выложить индейку в форму, накрыть фольгой и запекать 2 часа при 160 градусах.

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