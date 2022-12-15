В Калужской области за неделю больше всего подорожали печенье, огурцы и морковь
В четверг, 15 декабря, Калугастат опубликовал новые данные по ценам в магазинах нашего региона.
За неделю, с 5 по 12 декабря, больше всего подорожало печенье – сразу на 10,1%.
Огурцы стали дороже в среднем на 5,2%, морковь – на 2,7%, яблоки – на 2,6%.
Подешевели больше всего макароны и гречка – на 3,8%. Цены на муку снизились на 2,5%.
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