В Калужской области за неделю больше всего подорожали печенье, огурцы и морковь

В четверг, 15 декабря, Калугастат опубликовал новые данные по ценам в магазинах нашего региона.

За неделю, с 5 по 12 декабря, больше всего подорожало печенье – сразу на 10,1%.

Огурцы стали дороже в среднем на 5,2%, морковь – на 2,7%, яблоки – на 2,6%.

Подешевели больше всего макароны и гречка – на 3,8%. Цены на муку снизились на 2,5%.

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