Жительница Калужской области отсудила у Минздрава 600 тысяч рублей

Суд обязал министерство здравоохранения Калужской области выплатить жительнице поселка Пятовский Дзержинского района 600 тысяч рублей за лекарства, которые она ранее не смогла получить бесплатно по рецепту. В четверг, 15 декабря, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

- Женщина, являющаяся инвалидом, страдает онкологическим заболеванием, в связи с чем ей выписаны льготные рецепты на получение лекарственного препарата, - пояснили в прокуратуре. - Вместе с тем указанный препарат в аптечной сети отсутствовал, женщина им обеспечена не была.

Чтобы не прерывать лечение, калужанка сама купила препарат.

Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.

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