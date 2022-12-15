Вторую за неделю ракету «Ярс» загрузили в шахту в Калужской области

Утром в четверг, 15 декабря, министерство обороны России сообщило, что в Калужской области загрузили в шахту вторую за неделю межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс».

Операция длилась несколько часов.

Как подчеркнули в Минобороны, Козельское ракетное соединение стало первым, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Ранее о загрузке ракеты «Ярс» в шахту сообщалось 14 декабря.

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