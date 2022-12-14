В Калужской области ребенку отказали в обследовании из-за отсутствия реактивов в больнице

В городе Киров Калужской области ребенку не смогли в местной больнице сделать бесплатное обследование из-за отсутствия реактивов. Об этом случае в среду, 14 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

Анализы необходимы были для плановой госпитализации в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в Москве.

Пациенты вынуждены были обратиться в частную клинику, чтобы провести исследования за деньги.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы семье компенсировали расходы. Иск был удовлетворен, деньги матери вернули.

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