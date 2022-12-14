В Калужской области усилили охрану лесов перед Новым годом

В Калужской области перед Новым годом охранять леса вместе с лесниками пошли казаки, полицейские и волонтеры. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

- До конца года планируется провести более 8 тысяч рейдов для предупреждения браконьерства, - подчеркнули в Минприроды.

За незаконную вырубку одного дерева предусмотрен штраф в 3000-5000 рублей.

Тем, кто незаконно срубил больше, грозит лишение свободы до двух лет и штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, необходимо будет возместить причиненный ущерб, а до 30 января он взыскивается в двойном размере.

Легальные елочные базары заработают в Калуге 16 декабря.

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