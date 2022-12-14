В Калужской области из-за снегопада увеличилось время ожидания скорой помощи
После сильного снегопада, который обрушился на Калужскую область в ночь на 14 декабря, затруднено движение автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.
Пациентам придется больше времени провести в ожидании врача.
- Пожалуйста, не переживайте, бригада обязательно приедет на ваш вызов, - пообещал Пахоменко.
Автомобилистов министр попросил пропускать машины скорой помощи.
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