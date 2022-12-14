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Принят бюджет Калуги на 2023 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2022 14:06 0 510
Принят бюджет Калуги на 2023 год

14 декабря состоялось заседание Городской Думы. Перед началом работы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов наградили медалями «80 лет освобождения Калуги» членов городского совета ветеранов и Волонтёров Победы. Затем депутаты приняли во втором чтении бюджет Калуги на 2023 год. Бюджет сбалансирован, доходы и расходы городской казны составят 17,5 млрд. рублей. На социально-культурную сферу направлено 64% расходов.

- Сегодня принято очень важное для нашего города решение, утверждён главный финансовый документ, по которому Калуга будет жить и развиваться в следующем году. Принятию бюджета предшествовала тщательная проработка всех его аспектов: источников финансирования, межбюджетных трансфертов, направлений расходования средств. Несмотря на все экономические трудности, это бюджет развития, традиционно сохранивший социальную направленность, – прокомментировал Юрий Моисеев.

Также депутаты внесли поправки в бюджет Калуги на текущий год. 

Доходная часть увеличивается на 25,8 млн. рублей, меняется ведомственная структура расходов. 

36 миллионов рублей выделяется для предоставления мер социальной поддержки и оказания адресной социальной помощи. 

27,6 млн. рублей выделяется на выполнение дополнительных работ по благоустройству набережной Оки. 

23 миллиона рублей будет использовано для обеспечения льготного проезда в общественном транспорте. 

18,4 млн. рублей выделяется МБУ «СМЭУ» на содержание автомобильных дорог.

15,2 млн. рублей будет направлено на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения.

8,4 млн. рублей выделяется на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2022 14:06 0 510
Тэги: городская дума
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