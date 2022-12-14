В Калужской области межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в шахту
В среду, 14 декабря, министерство обороны России сообщило, что в Калужской области в Козельском ракетном соединении межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в пусковую шахту.
- Ракета устанавливается с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, - пояснили в министерстве. - Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.
В Минобороны также опубликовали видео.
Официальное видео Минобороны.
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