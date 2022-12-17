17 декабря началась Калужская наступательная операция

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 декабря.

1795 - генерал-майор Александр Дмитриевич Облеухов (Аблеухов) (ок. 1742 – 1814) покидает пост калужского губернатора. По другим источникам А.Д. Облеухов был калужским губернатором до декабря 1796 г. Наместником Калужским и Тульским в эти годы был генерал-аншеф Евгений Петрович Кашкин.

1887 – Александр Григорьевич Булыгин (1851 -1919) назначен исправляющим должность калужского губернатора. В 1889 г. он запретил празднование 500-летия Калуги на основании договорной грамоты Дмитрия Донского 1389 г.: «А Колуга и Роща сыну же моему Князю Андрею …». И он оказался прав. Позднее историки обнаружили послание литовского князя Ольгерда Гедеминовича, датированное 1371 г, с жалобой за взятие у него ряда городов, в т.ч. и Калуги.

1912 – в селе Ильинское Боровского уезда открылась земская общественная библиотека.

1919 - в Боровске основан краеведческий музей первого местного краеведа Николая Поликарповича Глухарева. Его основой становится коллекция Н.П. Глухарев, ставшего первым заведующим музея. 17 декабря 1919 года за подписью А. Луначарского была дана охранная грамота на музей. И сегодня ни один из боровских краеведов не может обойтись без того исторического материала, который был собран и напечатан Н.П. Глухаревым.

1922 – в деревне Дубище Жиздринского района в крестьянской семье родился Антон Ильич Петров (1922-1943). Окончил машиностроительный техникум. В Красной армии с 1941 г. Окончил ускоренный курс Ордовского военного пехотного училища. На фронтах Великой Отечественной с мая 1942 г. Воевал на донском и Центральном фронтах. В январе 1943 года награждён орденом Красного Знамени. Герой Советского Союза (17.10.1943). Погиб в боях при форсировании Днепра 4 октября 1943 года, похоронен в городе Остер Черниговской области. Именем Антона Петрова были названы улицы в городе Жиздре Калужской области и городе Остер Черниговской области.

1927 – в этот день состоялось первое выступление перед рабочими завода КЭМЗ созданного при заводе их духового оркестра. Музыкальный коллектив носит звание «Народный».

1941 - началась Калужская наступательная операция войск Красной Армии Западного фронта, проведена в ходе Московской битвы с целью разгрома калужской группировки немецко-фашистских войск. Операция завершена 5 января 1942 года.

1947 - в Калуге родился Николай Янович Азаров. В 1966 году он окончил калужскую среднюю школу N5. Уехал из России в 1980-х годах. С 2010 по 2014 годы Азаров был премьер-министром Украины.

1967 – в деревне Хлуднево в память о героическом подвиге воинов-чекистов открыт обелиск боевой славы, построенный на средства действующих офицеров и ветеранов КГБ. Там дважды в год, 23 января и 9 мая, проходят митинги с участием местных жителей, сотрудников ФСБ и курсантов специализированного училища.

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