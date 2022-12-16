16 декабря в Калуге установили бюст Воронина

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 декабря.

1775 (ст. стиль) – Екатерина Великая прибыла в Полотняный Завод, откуда вернулась в Калугу и 17-го в 10 утра выехала в Лаврентьевский монастырь, а потом в Москву.

1917 - вышел первый номер газеты «Калужская правда», орган Калужского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Печаталась приложением к калужской газете «Коммуна».

1925 - в деревне Отъезжее Барятинского района родился Аркадий Николаевич Картошкин (16.12.1925-17.04.1945). Весной 1943 г. он добровольцем ушел в Красную Армию. Погиб в бою при форсировании реки Одер. Звание Героя Советского Союза (31.05.1945) присвоено ему посмертно. Похоронен в польском городе Хойна.

1951 – «Пьеса «Разлом» на сцене Дома культуры

Драматический коллектив Малоярославецкого районного Дома культуры поставил пьесу лауреата Сталинской премии Б.Лавренева «Разлом». В ней участвует более 40 человек – учащиеся школ города и железнодорожного училища №3, служащие учреждений, рабочие ремонтного завода и хлебокомбината». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1986 – в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР в одном из калужских скверов был установлен бюст уроженца Калуги дважды Героя Социалистического Труда Павла Андреевича Воронина. Автор бюста – московский скульптор Г.В.Франгулян и заслуженный архитектор РСФСР, лауреат Государственной премии Е.И.Киреев. Павел Андреевич Воронин родился в 1903 году в г. Калуге. За большой вклад в обеспечение выпуска самолётов в сентябре 1941 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Вторую медаль Золотая Звезда «Серп и Молот» Воронин получил в 1977 году за выдающиеся заслуги в создании и производстве новой авиационной техники. Бюст имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

1987 - умер прославленный председатель колхоза «Россия» Козельского района, Герой Соцтруда Г.И.Сонин, родившийся в 1903 году. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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