15 декабря в Калугу приехала Екатерина II

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 декабря.

1775 – Калуга торжественно встречает Екатерину II. При неумолкаемом звоне колоколов в начале 10-го вечера Государыня проследовала в город. На следующий день после трех пополудни высокая гостья отправилась в Полотняный Завод. Посещение Калуги Екатериной II по праву можно считать важнейшим событием в истории города, сопоставимым по значимости с его основанием, т.к. последующие события благотворно повлияли на его дальнейший рост и развитие.

1871 – открыта городская почта в Калуге (с устройством трех почтовых ящиков).

1874 (ст. стиль) – открыта Ряжско-Вяземская (с 1890 г. – Сызрано-Вяземская) железная дорога с местонахождением Управления в г.Калуге (из записной книжки В.Продувнова).

1911 – секретарь Калужского теософского общества Н.Писарев известил полицмейстера о собрании теософов (18 декабря) в зале Художественного кружка на Садовой (в доме Мартынова). Предмет занятий – доклад графини С.Н.Толстой «Основные положения теософии». Гости входили только по пригласительным билетам». (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

1917 (ст. стиль) – осуществлены роспуск Калужского губернского военно-революционного комитета и передача власти в г. Калуге и губернии в руки Президиума Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (из записной книжки В.Продувнова).

1946 – в Москве умер поэт и прозаик Григорий Дмитриевич Деев-Хомяковский. Он родился 28(16).01.1888 г. в деревне Хомяково Калужского уезда.

1951 – «Литературный вечер

На днях в Малоярославецкой городской средней школе состоялся литературно-художественный вечер на тему «Интернационализм молодежи всех стран». С докладом о фестивале молодежи и студентов выступила преподаватель русского языка и литературы заслуженная учительница РСФСР Е.П.Преснова. По окончании доклада хор исполнил гимн СССР на русском, немецком и английском языках. Затем были исполнены различные песни, прочитаны стихотворения о мире и дружбе народов на русском, немецком, английском и французском языках». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1972 – Калужскому радиоламповому заводу присвоено почетное название «имени 50-летия СССР» (из записной книжки В.Продувнова).

1992 – в Анненках открылась первая универсальная Калужская ярмарка в выставочном комплексе.

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