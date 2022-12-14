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14 декабря в Калужскую губернию вернулись произвол и беззаконие

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.12.2022 07:50 2 1136
14 декабря в Калужскую губернию вернулись произвол и беззаконие

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 14 декабря.

14 декабря 1862 г. управлять Калужской губернией поручается Эдуарду Васильевичу Лерхе (1823 – 1889). При Лерхе произошло возвращение от принципов законности и права, вводимых Арцимовичем, к произволу и беззаконию, весьма распространенным в России. На посту калужского губернатора оставался до 13.03.1864.

1863 – губернатор Э.В.Лерхе встречался с имамом Шамилем, определенным в Калугу на жительство. Встреча состоялась в доме, где Шамиль жил около 10 лет и который калужане до сих пор называют «домом Шамиля» (дом 4 по ул. Пушкина).

1885 – Калугу посетили профессора Московской консерватории Пабст (фортепиано) и Фитценгаген (виолончель). (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

1930 – на первой Калужской районной краеведческой конференции создано Калужское районное бюро краеведения (КБК). Его основными задачами были организация широкой сети краеведческих ячеек, разработка конкретных планов исследовательских работ и руководство их осуществлением. О продуктивности работы этой организации говорит тот факт, что к 1937 г. в краеведческом движении района участвовало около 2 тыс. человек. КБК ежемесячно проводило заседания. В декабре 1937 г. КБК было ликвидировано.

1941 – газета оккупационных властей «Новый путь" сообщала, что в воскресенье 14 декабря для гражданского населения Калуги открылся кинотеатр «Унион». Перед демонстрацией фильма выступил помощник городского головы господин С.Д.Кудрявцев. Зрителям был показан изящный фильм, насыщенный легкой музыкой, танцами и рядом популярных песенок, - «Королевский вальс». Анонс: в четверг, 1 января 1942 года будет показан германский фильм «Крамбамбули». Следующий номер газеты выйдет 1 января 1942 года. Главный редактор Е.Е.Бунескул. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Кинотеатр (синематограф) с таким названием был в нашем городе и размещался по современному адресу Театральная, 36. После 1918-го года кинотеатр стал называться «Ударник», в настоящее время это Театр юного зрителя.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.12.2022 07:50 2 1136
Тэги: история калуги
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