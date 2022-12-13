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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Калужской области в ноябре на 78%

Опубликовано: 13.12.2022 14:47 0 358
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Калужской области в ноябре на 78%

По итогам ноября заемщики в Калужской области оформили в ВТБ жилищных кредитов на 559 млн рублей. Показатель на 78% превысил результат за предыдущий месяц. Около четверти сделок – 27% - прошла по программам господдержки.

В ноябре фокус внимания заемщиков в Калужской области снова сместился в сторону льготных программ. По ним ВТБ провел сделок на 151 млн рублей. Объем выдач жилищных кредитов с господдержкой в области по итогам ноября увеличился на 10%.  

В целом с начала года примерно 950 жителей Калужской области оформили ипотеку в ВТБ. Общий объем сделок по итогам января-ноября превышает 3,4 млрд рублей.

«Отмеченный в ноябре возросший спрос на ипотечные займы объясняется несколькими факторами. Жители области не хотят откладывать далее планы по приобретению дорогостоящих товаров – недвижимости, автомобилей, дорогой техники. В итоге они возвращаются к поиску и покупке квартир, для чего нередко нужны заемные средства. Второй аспект – праздничные акции и скидки, стимулирующие спрос. Застройщики зачастую готовы снизить цены или предложить дополнительные выгодные продукты, чтобы привлечь клиентов именно сейчас, закрыть сделки в текущем году. Предполагаю, что в декабре такая тенденция сохранится и даже станет более заметной», - отметила Анжелика Романюк, управляющий банка ВТБ в Калужской области.

В целом по стране за ноябрь ВТБ оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Средний чек составил почти 4,6 млн рублей, незначительно увеличившись к уровню октября. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили в банке свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 834 млрд рублей.

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Опубликовано: 13.12.2022 14:47 0 358
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