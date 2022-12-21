Калужский ликеро-водочный завод вывел на рынок альтернативу немецкому «Ягермейстеру»

В начале ноября производитель немецкого ликера Jagermeister объявил о приостановке своих поставок в Россию. Но не спешите расстраиваться: ​без ледяных шотов и новогодних коктейлей на основе этого ликера россияне не останутся.

Как оказалось, еще в 2019 году Калужский завод «Кристалл» начал создавать альтернативу немецкому производителю и, доведя до совершенства рецептуру, сегодня вывел на рынок достойную замену «Ягеру» — ​ликер Alter Heiler («Альтер Хейлер»).

Мы наведались на завод «Кристалл», расположенный в Обнинске, и узнали о том, как и из чего производится отечественный аналог популярного напитка.

Травы с Алтая

О том, как создавался рецепт, нам в ходе экскурсии по предприятию рассказала технолог и начальник лаборатории Елена Журавлева.

По ее словам, это была долгая и кропотливая работа, которая началась еще три года назад.

В скрытом составе зарубежного оригинала значатся 56 трав. Калужский завод, создавая рецептуру, максимально приблизился к этой цифре — ​в российском аналоге используется 52 вида трав (корешки, стебли, листья, плоды и так далее). Их доставляют в сухом виде прямиком с Алтая, славящегося целебными свой­ствами своих растений.

— Мы долго работали над образцами, была создана целая комиссия, которая дегустировала напиток, вносила изменения, пока мы не вышли на нужный вкус и идеальное соотношение трав, — ​рассказывает Елена Журавлева.

Сегодня ликер изготавливается так: после того, как проверенный и надежный поставщик доставил нужные травы, они взвешиваются и в нужных пропорциях настаиваются в течение месяца с постоянным перемесом.

Далее специалисты отбирают пробы и смотрят, ​хорошо ли между собой стыкуются травы. Если в предварительном купаже чего-­то не хватает во вкусе или аромате, то увеличивают продолжительность настаивания.

Всего одно отличие

После этого, если все отлично, готовится купаж, в который добавляются остальные ингредиенты, в том числе алтайские ягоды. Через двое суток напиток фильтруется, а далее его выдерживают в специальной емкости еще две недели, за которые его аромат становится более богатым и ярким, а вкус ​пряным и насыщенным.

От оригинала отечественный ликер отличает, по сути, лишь его консистенция: ​немецкий напиток более густой за счет сахарного колера, который дает ему определенную вязкость, но при этом «забирает» у аромата оттенки, делая его немного односторонним. Наш же десертный ликер не такой густой, но за то стоит открыть крышку — ​сразу оказываешься где-­то на зеленом солнечном алтайском лугу, вдыхая ароматы мелиссы, яблони, малины, вишни, корицы, кориандра и многих других ягод и плодов, имеющихся в составе калужского напитка.

— Спиртовой настой сохраняет не только вкус растительных компонентов, но и их полезные свойства, — говорит технолог.

Осенью «Кристалл» выпустил первые 100 тысяч бутылок своего ликера, в декабре планируется вывести на рынок еще 300 тысяч, в январе — ​500 тысяч. Также будет расширена линейка объемов. Помимо 0,5 и 0,25 литра появятся формы в 0,1 и 0,7 литра, а также один литр.

В четыре раза дешевле оригинала

Что касается цены, то тут у отечественного аналога явное преимущество. Бутылочка объемом 0,5 литра вам обойдется в 500 рублей. Для сравнения: ​немецкий оригинал такого же объема сейчас стоит порядка 2000 рублей.

Отзывы у тех, кто уже попробовал, весьма положительные. Любители ликеров говорят, что в этом отношении импортозамещение сработало на отлично.

— Знаете, я никогда не пройду мимо своего продукта в магазине, — ​признается Елена Журавлева. — ​Сама порой предлагаю покупателям выбрать наш бальзам и оставляю им свой номер телефона для обратной связи, чтобы они могли позвонить и высказать свое мнение. Как правило, говорят, что это ​достойная замена.

Как нам удалось узнать, калужский завод готов конкурировать не только с производителем травяных ликеров. Скоро у потребителей появится возможность под знаком «Бионика» приобрести четыре различных вкуса сливочных ликеров, один из которых также станет аналогом небезызвестного сливочного напитка. Также появится и импортозамещающий отечественный «Лимончелло». В общем, без десертных ликеров мы с вами не останемся!

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