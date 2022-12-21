Калужский ликеро-водочный завод вывел на рынок альтернативу немецкому «Ягермейстеру»
В начале ноября производитель немецкого ликера Jagermeister объявил о приостановке своих поставок в Россию. Но не спешите расстраиваться: без ледяных шотов и новогодних коктейлей на основе этого ликера россияне не останутся.
Как оказалось, еще в 2019 году Калужский завод «Кристалл» начал создавать альтернативу немецкому производителю и, доведя до совершенства рецептуру, сегодня вывел на рынок достойную замену «Ягеру» — ликер Alter Heiler («Альтер Хейлер»).
Мы наведались на завод «Кристалл», расположенный в Обнинске, и узнали о том, как и из чего производится отечественный аналог популярного напитка.
Травы с Алтая
О том, как создавался рецепт, нам в ходе экскурсии по предприятию рассказала технолог и начальник лаборатории Елена Журавлева.
По ее словам, это была долгая и кропотливая работа, которая началась еще три года назад.
В скрытом составе зарубежного оригинала значатся 56 трав. Калужский завод, создавая рецептуру, максимально приблизился к этой цифре — в российском аналоге используется 52 вида трав (корешки, стебли, листья, плоды и так далее). Их доставляют в сухом виде прямиком с Алтая, славящегося целебными свойствами своих растений.
— Мы долго работали над образцами, была создана целая комиссия, которая дегустировала напиток, вносила изменения, пока мы не вышли на нужный вкус и идеальное соотношение трав, — рассказывает Елена Журавлева.
Сегодня ликер изготавливается так: после того, как проверенный и надежный поставщик доставил нужные травы, они взвешиваются и в нужных пропорциях настаиваются в течение месяца с постоянным перемесом.
Далее специалисты отбирают пробы и смотрят, хорошо ли между собой стыкуются травы. Если в предварительном купаже чего-то не хватает во вкусе или аромате, то увеличивают продолжительность настаивания.
Всего одно отличие
После этого, если все отлично, готовится купаж, в который добавляются остальные ингредиенты, в том числе алтайские ягоды. Через двое суток напиток фильтруется, а далее его выдерживают в специальной емкости еще две недели, за которые его аромат становится более богатым и ярким, а вкус пряным и насыщенным.
От оригинала отечественный ликер отличает, по сути, лишь его консистенция: немецкий напиток более густой за счет сахарного колера, который дает ему определенную вязкость, но при этом «забирает» у аромата оттенки, делая его немного односторонним. Наш же десертный ликер не такой густой, но за то стоит открыть крышку — сразу оказываешься где-то на зеленом солнечном алтайском лугу, вдыхая ароматы мелиссы, яблони, малины, вишни, корицы, кориандра и многих других ягод и плодов, имеющихся в составе калужского напитка.
— Спиртовой настой сохраняет не только вкус растительных компонентов, но и их полезные свойства, — говорит технолог.
Осенью «Кристалл» выпустил первые 100 тысяч бутылок своего ликера, в декабре планируется вывести на рынок еще 300 тысяч, в январе — 500 тысяч. Также будет расширена линейка объемов. Помимо 0,5 и 0,25 литра появятся формы в 0,1 и 0,7 литра, а также один литр.
В четыре раза дешевле оригинала
Что касается цены, то тут у отечественного аналога явное преимущество. Бутылочка объемом 0,5 литра вам обойдется в 500 рублей. Для сравнения: немецкий оригинал такого же объема сейчас стоит порядка 2000 рублей.
Отзывы у тех, кто уже попробовал, весьма положительные. Любители ликеров говорят, что в этом отношении импортозамещение сработало на отлично.
— Знаете, я никогда не пройду мимо своего продукта в магазине, — признается Елена Журавлева. — Сама порой предлагаю покупателям выбрать наш бальзам и оставляю им свой номер телефона для обратной связи, чтобы они могли позвонить и высказать свое мнение. Как правило, говорят, что это достойная замена.
Как нам удалось узнать, калужский завод готов конкурировать не только с производителем травяных ликеров. Скоро у потребителей появится возможность под знаком «Бионика» приобрести четыре различных вкуса сливочных ликеров, один из которых также станет аналогом небезызвестного сливочного напитка. Также появится и импортозамещающий отечественный «Лимончелло». В общем, без десертных ликеров мы с вами не останемся!
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.