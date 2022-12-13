13 декабря родился Валерий Брюсов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 13 декабря.

13(1).12.1871 – в Малоярославце открылась Городская Управа. Городской Голова – А. Чудаков.

1873 (н. стиль) – родился Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924), русский поэт, прозаик, переводчик, литературовед, литературный критик. Летом 1910 года он приезжал в село Белкино Боровского уезда Калужской губернии, где написал произведения «белкинского цикла».

2001 – храм Преображения Господня в Боровске по просьбе архиепископа Климента был передан в Калужскую епархию.

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