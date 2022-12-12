В Калужской области школу наказали за сосиски в детском меню

В селе Авчурино Ферзиковского района нашли нарушения в местной школе, сообщила в понедельник, 12 декабря, прокуратура Калужской области.

В столовой мясо необоснованно заменяли на сосиски.

В отношении директора возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в размере от 3000 до 7000 рублей.

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