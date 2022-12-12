В Калужской области 27 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 27 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 12 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Два человека попали в больницу. Выздоровели 29 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.