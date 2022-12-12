В Калужской области разработали стратегию развития до 2040 года

В Калужской области приняли стратегию социально-экономического развития до 2040 года. В понедельник, 12 декабря, об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.

В документе определены четыре стратегических приоритета:

Социальное благополучие. Предполагается увеличение численности населения региона до 1 миллиона 150 тысяч человек (в 2021 было 1,069 миллиона). Улучшение качества жизни людей, снижение уровня бедности.

Высокотехнологичное лидерство. Рост внутреннего регионального продукта планируется в 2,6 раза.

Новая инвестиционная открытость. Объем инвестиций должен вырасти в 3,4 раза.

Территориальная пересборка. Планируется увеличение строительных работ почти в три раза. Развитие скоростного транспортного сообщения с Москвой.

- Стратегия-2040 прошла широкое общественное обсуждение, - пояснили в правительстве. - Завершали работу над ней уже в изменившихся условиях. Доработали документ с учетом новых вызовов и новых задач. В том числе, постоянно быть на связи с гражданами и рассказывать о результатах работы. Теперь это обязательная часть процесса решения стратегических задач развития региона.

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