В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 25,5%

За неделю, с 5 по 11 декабря, в Калужской области врачи диагностировали 13 419 случаев ОРВИ. Это на 25,5% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения заболеваемости превышены на 115,2%.

Больше пациентов стало во всех возрастных группах. Рост составил от 73% до 112%.

В больницы с ОРВИ попали 60 человек.

Напомним, также за эту неделю в Калужской области зафиксировали 40 случаев гриппа.

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