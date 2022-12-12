В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 25,5%
За неделю, с 5 по 11 декабря, в Калужской области врачи диагностировали 13 419 случаев ОРВИ. Это на 25,5% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Пороговые значения заболеваемости превышены на 115,2%.
Больше пациентов стало во всех возрастных группах. Рост составил от 73% до 112%.
В больницы с ОРВИ попали 60 человек.
Напомним, также за эту неделю в Калужской области зафиксировали 40 случаев гриппа.
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