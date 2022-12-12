В Калужской области шесть школ и 246 классов закрыли на карантин

В Калужской области шесть школ полностью закрылись на карантин. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Еще в 57 школах учатся дистанционно 246 классов.

В последние недели в Калужской области растет заболеваемость и гриппом, и ОРВИ.

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