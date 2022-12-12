В Калужской области шесть школ и 246 классов закрыли на карантин
В Калужской области шесть школ полностью закрылись на карантин. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Еще в 57 школах учатся дистанционно 246 классов.
В последние недели в Калужской области растет заболеваемость и гриппом, и ОРВИ.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!