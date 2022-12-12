В Калужской области выявили 40 случаев гриппа за неделю

За неделю, с 5 по 11 декабря, в Калужской области грипп подтвердили у 40 человек. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболели 16 взрослых и 24 ребенка. Все дети младше 14 лет.

На прошлой неделе главный врач калужской инфекционной больницы Елена Алешина рассказывала, что нынешней зимой калужане болеют свиным гриппом. Для него характерны резкое начало и высокая температура. Часто развивается пневмония.

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