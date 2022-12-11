В Калуге произошла авария на улице Рылеева

В воскресенье, 11 декабря, около 15:30 произошла авария возле 36-го лицея на улице Рылеева.

Синий «Пежо» влетел в ограду, сломал её и перевернулся. Машина задела рядом стоявшую «Киа» - отвалился бампер.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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