В Калуге произошла авария на улице Рылеева
В воскресенье, 11 декабря, около 15:30 произошла авария возле 36-го лицея на улице Рылеева.
Синий «Пежо» влетел в ограду, сломал её и перевернулся. Машина задела рядом стоявшую «Киа» - отвалился бампер.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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