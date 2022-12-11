В Калужской области впервые прошел забег Дедов Морозов
В Калужской области начали проводить это мероприятие в 2022 год.
В субботу, 10 декабря, в Козельске прошел забег Дедов Морозов.
Несколько десятков бегунов преодолели дистанцию в пару километров.
Надеть бороду, костюм и пробежать небольшую дистанцию мог любой желающий. Зрители и участники зарядились предновогодним настроением!
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