В Калуге в отношении водителя возбуждено уголовное дело

В областном центре в субботу, 10, декабря, сотрудниками ДПС был остановлен 28-летний житель Калуги.

Полицейские заметили, что зрачки мужчины не реагируют на свет, а действия водителя замедленные. Мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. Его результат оказался отрицательным.

После проверки документов установлено, что ранее калужанин уже был лишен права управления транспортным средством.

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