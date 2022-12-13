Паховая грыжа у ребёнка: это опасно?

Существует ли консервативное лечение грыжи в паху или её нужно только оперировать? Как маленькие пациенты переносят такую операцию? На эти и другие вопросы об одной из самых распространённых детских патологий отвечает детский хирург медицинского центра «Астро» Михаил Замыслов.

- Михаил Викторович, что такое детская паховая грыжа?

- В детском возрасте это, как правило, врождённое заболевание, которое обусловлено зиянием и незаращением пахового канала. Говоря более простым языком – это перемещение, выпирание части органа брюшной полости через паховый канал. Если внедряться в терминологию, то у детей паховые грыжи всегда косые по направлению выпячивания, по отношению к паховому каналу, то есть проходят через внутреннее и наружнее паховое кольцо. Прямые паховые грыжи в детском возрасте встречаются чрезвычайно редко.

- Есть ли генетическая предрасположенность к появлению паховой грыжи у ребёнка?

- Если эта патология была у родителя, это абсолютно не значит, что она может появиться у сына или дочки.

- Как диагностируется паховая грыжа?

- Основной ее симптом – неболезненное опухолевидное выпячивание с одной или с двух сторон. (Паховых каналов два, а значит, и грыжа может быть с двух сторон.)

Хотя паховая грыжа у детей – врождённое заболевание, оно может проявиться не сразу после рождения, а в более старшем возрасте – в 3-7 лет. Паховый канал у таких детей всегда был расширен и зиял, но долгие месяцы или даже годы в него не выпадали внутренние органы. В какой-то момент патология становится заметна, и её могут диагностировать сами родители. Обычно к детскому хирургу они приходят примерно с такими жалобами: «У нас в паху торчит «шишка», я на неё надавливаю, и она с характерным звуком уходит в брюшную полость».

Окончательный диагноз, естественно, ставит хирург. Как правило, достаточно одного осмотра. Но есть такие ситуации, когда сложно отличить паховую грыжу от других заболеваний, например, пахового лимфаденита (воспаления лимфоузлов в области паха) или от остро возникшей кисты семенного канатика у мальчиков. У этих заболеваний может быть схожая симптоматика. Тогда помогают врачи ультразвуковой диагностики.

- Часто родители не воспринимают наличие паховой грыжи как серьёзную патологию, требующую лечения. Ведь в раннем детском возрасте она, как правило, не проявляется симптомами, которые бы доставляли ребёнку дискомфорт. Насколько на самом деле опасно это заболевание?

- Маленький ребёнок, действительно, вряд ли будет жаловаться на «шишку». Если он жалуется, значит, это уже острая ситуация, то есть произошло ущемление паховой грыжи. В паховый канал выпадает петля кишечника или, что намного страшнее, яичник (у девочек). Опухолевидное образование становится плотным, оно болит и при надавливании уже не вправляется, ребёнок беспокоен, капризничает, на фоне болевого синдрома у него могут проявиться кишечная непроходимость, начаться рвота. Это состояние требует экстренного хирургического вмешательства.

- А если паховая грыжа не ущемлена, её нужно оперировать?

- Наличие паховой грыжи - это стопроцентное показание к оперативному лечению. Сами они не проходят.

Плановая операция проводится после полного обследования ребенка – после сдачи клинических анализов, проведения ЭКГ и УЗИ внутренних органов, консультации педиатра, а если у ребёнка имеются сопутствующие заболевания, то и консультации узких специалистов: кардиолога, эндокринолога, невролога и так далее. При наличии хороших результатов клинических анализов и отсутствии противопоказаний препятствий для проведения операции нет.

В клиниках «Астро», где я работаю, все предоперационные обследования делаются максимально быстро, за 1-2 дня, здесь же мы проводим и операцию.

- Есть ли какие-то возрастные ограничения для такого вмешательства?

- Нет, его можно делать ребёнку любого возраста.

- Как проходит операция?

- В настоящее время существует два метода лечения паховой грыжи, и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Первый метод - традиционный, когда операция делается через паховый доступ, грыжевой мешок выделяется, перевязывается и пересекается, при необходимости делается пластика пахового канала.

Плюс:

при данном методе лечения процент рецидивов стремится к нулю.

Минусы:

если мы удаляем паховую грыжу справа, то при традиционном методе грыжесечения не можем оценить ситуацию с другой стороны - есть она слева или нет;

у мальчиков во время такого метода вмешательства может быть затронут семявыносящий проток;

у девочек нарушается целостность круглой связки матки, что отрицательно сказывается на её связочном аппарате, и матка может стать слишком подвижной.

Второй метод – лапароскопический (лапароскопическая герниопластика), когда мы оперируем через небольшие проколы в околопупочной области, под видеоконтролем, и брюшина в области внутреннего пахового кольца специальными методами ушивается. (Брюшина – это тонкая плёнка, которая покрывает все наши внутренние органы.)

Плюсы:

небольшой разрез – небольшой шов – небольшой рубец;

возможность оценить ситуацию с другой стороны и – при необходимости – за один наркоз сделать сразу две операции;

никак не затрагивается круглая связка у девочек и семявыносящий проток у мальчиков.

Минус:

риск рецидивов, что не всегда связано с опытом и умением хирурга, а является следствием техники самой операции. Дело в том, что ушивается только брюшина в области внутреннего пахового кольца. Поэтому излишнее повышение внутрибрюшного давления, вызванное беспокойством ребенка или физическими нагрузками, может привести к несостоятельности этого шва вследствие прорезывания лигатуры (стерильных нитей).

Мой опыт говорит о том, что у юных пациентов, перенесших лапароскопическую операцию, выявляется около 3% рецидивов. Зарубежные авторы повышают эти показатели до 15%. Как видите, этот процент относительно невысок. Но каково родителям, чьи дети попадают в эти 3, 5, 10, 15%?..

На консультации мы предоставляем родителям полную информацию о методах лечения, а каким методом мы будем лечить ребёнка – решается коллегиально.



- Наверняка вы как доктор с 19-летним стажем выработали для себя дифференцированный подход к методам лечения маленьких пациентов с диагнозом «паховая грыжа»…

- Если это будет корректно, я бы сказал, что «идеальная модель» для лапароскопической операции – это девочка в возрасте от 6 месяцев до 7-8 лет. Объясню, почему. Во-первых, у девочек процент двусторонней грыжи больше, чем у мальчиков, а при таких подозрениях, как я говорил, лапароскопическая герниопластика предпочтительнее. Во-вторых, возраст: до 6 месяцев объём брюшной полости небольшой, и делать лапароскопические операции в таких условиях неудобно, а после 8 лет ребёнок уже очень активен, ему сложно соблюдать предписанный режим, внутрибрюшное давление по этой причине часто повышено, поэтому более старшим детям лучше не делать лапароскопические операции.

Если говорить о мальчиках, то при односторонней грыже я отдаю предпочтение традиционным методам лечения, при двусторонней - лапароскопии.

Перед оперативным лечением в любом случае необходима ультразвуковая диагностика. Если есть грыжа с одной стороны, то вполне возможно, что она обнаружится и с другой. Если врач УЗИ диагностирует паховую грыжу с двух сторон или у него есть подозрения насчёт паховой грыжи с другой стороны, отдаётся предпочтение лапароскопической операции.

- Как проходит операция и сколько она длится?

- Родители часто спрашивают: «А вы нам сетку вшивать будете?» Уважаемые мамы и папы, детям никаких инородных тел не вшивается, все операции по поводу грыж делают собственными, местными тканями. Сетка – это бионедеградируемый материал, он не рассасывается со временем. А ребёнку ещё расти и развиваться, и вшивание инородных тел может привести к очень неприятным последствиям.

Оперативное вмешательство, независимо от того, традиционное оно или лапароскопическое, длится от 15 минут (если это грыжа с одной стороны) до 30-40 (если с обеих). Операция проходит под наркозом. В случае лапароскопии – он более глубокий. Это интубационный наркоз, когда за ребёнка дышит аппарат, ведь нам необходимо, чтобы он был полностью расслаблен.

Перед операцией грыжесечения надо выдержать голодную паузу продолжительностью минимум 4 часа, а для детей это порой сложно.

Поэтому операции обычно проходят утром, а к обеду они, как правило, уже дома. В очень редких случаях дети задерживаются у нас на сутки.

- Как долго длится восстановление детей, которые перенесли такую операцию? Есть ли для них специальные рекомендации?

- Безусловно. Они очень простые: домашний режим в течение 1 недели и ограничение физических нагрузок в течение 1 месяца. После недельного домашнего режима проводится контрольный осмотр, и ребёнок уже может посещать школу или садик (при условии, что педагоги будут ограничивать его в физнагрузках). А через месяц он возвращается к полноценной жизни и может заниматься любым видом спорта, даже тяжёлой атлетикой.

- Михаил Викторович, спасибо за подробный рассказ! И, в заключение, расскажите, какие еще хирургические операции для детей вы выполяняете?

- Это практически все плановые и экстренные операции в детской хирургии.Полный перечень есть на нашем сайте.



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