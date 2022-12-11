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11 декабря в Калугу прибыли революционные войска

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.12.2022 07:50 0 455
11 декабря в Калугу прибыли революционные войска

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 декабря.

1917 - 28 ноября (11 декабря по новому стилю) в Калугу прибыли революционные войска: Пореченский полк из Минска, отряды из Москвы и Петровского завода. Противники Советов были разоружены. День 28 ноября стал официальной датой победы власти Советов в Калуге (из публикации Ю.Юрьева).

1918 – родился Александр Исаевич Солженицын (11.12.1918-3.08.2008), российский писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). В мае 1998 года он приезжал в Калужскую область и посетил Калугу, Козельск, Оптину Пустынь.

1960 – в поселке Угодский Завод (ныне г. Жуков) открыт Жуковский Народный музей, 9 мая 1980 года - преобразован в филиал Калужского краеведческого музея. Ныне - Государственный музей маршала Г. К. Жукова. В трех километрах от города находится деревня Стрелковка, где 1 декабря 1896 года родился будущий полководец, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.12.2022 07:50 0 455
Тэги: история калуги
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