10 декабря в Калуге стало днем смены губернаторов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 декабря.

10.12.1841 – декабрь 1843 г. – волнения мастеровых Серенского железнодорожного завода купца Н.Маслова в Калужской губернии в связи с жестоким обращением управляющего завода, тяжелыми бытовыми условиями, низкой заработной платой и выдачей ее продуктами.

1862 – пост калужского губернатора покинул Виктор Антонович Арцимович (19.04.1820 – 2.03.1893), государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор (1862). При нем оживилась общественная и культурная жизнь губернии, стали издаваться «Памятные книжки», развивалось народное образование.

1871 – калужским губернатором назначен Иван Егорович Шевич (1841 -22.02.1912), действительный тайный советник, сенатор (1885), государственный деятель. Заступил на этот пост 1.02.1872. Прослужил в Калуге 11 лет, до 19.11.1882. За годы губернаторства Шевича самым заметным событием для калужан стало открытие Ряжско-Вяземской железной дороги, проходящей через Калугу.

1887 – Константин Николаевич Жуков (1840 – 1901) был уволен с должности калужского губернатора. Этот пост он занимал без малого 5 лет. При нем в Калуге была успешно решена проблема строительства водопровода, обращалось внимание на вопросы образования населения, повсеместно открывались церковно-приходские школы.

1896 – в Калуге, в магазине Чернобровина, продавались билеты на бенефис местной примадонны г-жи Стефани-Варгиной из труппы Тиллинг-Кручинина. Особый успех выпал на ее долю в оперетте, которая заполнила местную сцену в 90-е гг. В итоге Варгину пригласили в московский сад «Чикаго». (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

1907 – в селе Афанасово ныне Ульянов­ского района Калужской области в семье крестьянина родился Герасим Павлович Поликанов (некоторые источники указывают другую дату рождения). Рус­ский. Окончил начальную школу, работал в колхозе, затем рабочим на фабрике. В 1941 г. призван в ряды Красной Ар­мии. С июля 1941 г. на фронтах Великой Отечественной вой­ны. В 1944 г. окончил курсы младших лейтенантов. Помощнику командира взвода 960-го стрелкового полка (299-я стрелковая дивизия, 53-я армия, Степной фронт) старшему сер­жанту Поликанову Г. П. Указом Президиума Верховного Со­вета СССР от 1 ноября 1943 г. присвоено звание Героя Со­ветского Союза. После войны лейтенант Г. П. Поликанов де­мобилизован. Работал на Щелковской шелкоткацкой фабри­ке Московской области. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. Умер 15 декабря 1973 г.

1917 - вооруженное подавление в Калуге демонстрации в защиту Учредительного собрания. Убито и ранено около 20 человек. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1918 – «Коммуна» опубликовала информацию о съезде учителей Калужского уезда. Председатель Витолин делал доклад об отделении церкви от школы.

1924 – Калужский УИК рассмотрел вопрос о наложении денежного штрафа на священника В.С.Виноградова за появление в нетрезвом виде. (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

1997 – обращение председателя комитета Госдумы по культуре С. Говорухина к министру культуры Н. Дементьевой о спасении усадьбы Ахлебинино не принесло положительных результатов.

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